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В офисе и павильонах Экспоцентра и дома у его руководства продолжаются обыски Национальной полиции Украины и СБУ, сообщается на сайте ВДНХ.

«Следователи подозревают руководство ВДНХ в лице генерального директора Евгения Мушкина в якобы злоупотреблении собственным служебным положением и получением неправомерной выгоды за передачу в аренду государственного имущества», - говорится в сообщении.

В Экспоцентре такие действия считают вредящими репутации комплекса и нарушающими права его руководства.

В пресс-службе указывают, что «всегда открыты для своих посетителей и ведут прозрачную отчетность о расходах всех средств на официальном сайте».

Более того, в минувшую пятницу Экспоцентр наконец закрыл все налоговые обязательства перед государством, которые накапливались в течение 12 лет, заплатив около 40 млн грн в госказну.
ForUm

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