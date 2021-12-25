В оранжерее на ВДНХ появились фотозоны и теплый бар. Начали они работать 24 декабря.

Об этом сайту "Сегодня" сообщили организаторы.

На время зимних праздников оранжерею превратят в магический стеклянный дом с новогодними декорациями, очаровательными героями и теплым баром. Залы поделили на тематические зоны.

"Главная миссия – сохранить и полностью восстановить удивительное место, уже на протяжении многих десятилетий очаровывающее посетителей комплекса. Ценность оранжереи – в коллекции растений, некоторые из них были взорваны более 60 лет назад и до сих пор продолжают свое существование благодаря реставрации", – утверждают организаторы.

Еженедельно в баре будут проводиться тематические мероприятия, музыкальные вечера и культурные мероприятия, график будет опубликован в социальных сетях.

Также можно будет посетить гости сказки, познакомиться с волшебными феями, услышать городские легенды и сделать праздничные фото на фоне тропических растений.