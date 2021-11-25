В Киеве обнаружили за минувшие сутки 1688 больных коронавирусом. 46 человек скончались, сообщил мэр столицы Виталий Кличко.
В больницы госпитализировали 155 больных коронавирусом и 163 человека с подозрением на COVID-19 и пневмониями.
Выздоровел за прошедшие сутки 1801 человек. В общей сложности коронавирус преодолели 250 729 жителей столицы.
«Больше всего случаев заболевания выявили в Дарницком районе - 271, в Соломенском - 236 и в Святошинском районе - 228 случаев», - отметил Кличко.
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