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В Киеве обнаружили за минувшие сутки 1688 больных коронавирусом. 46 человек скончались, сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

В больницы госпитализировали 155 больных коронавирусом и 163 человека с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Выздоровел за прошедшие сутки 1801 человек. В общей сложности коронавирус преодолели 250 729 жителей столицы.

«Больше всего случаев заболевания выявили в Дарницком районе - 271, в Соломенском - 236 и в Святошинском районе - 228 случаев», - отметил Кличко.
ForUm

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