Авиапутешествия по Украине должны стать более доступными для людей, поскольку это будет способствовать развитию внутреннего туризма и стимулировать экономику, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время совещания по развитию внутренних авиаперевозок.

В обсуждении приняли участие министр инфраструктуры Александр Кубраков, министр финансов Сергей Марченко, и.о. главы Госавиаслужбы Сергей Коршук и представители авиакомпаний, осуществляющих пассажирские перевозки в пределах Украины.

В ходе совещания было проинформировано, что во исполнение закона Украины правительство одобрило порядок использования 104 млн грн, предусмотренных в бюджете для возмещения расходов украинских авиаперевозчиков во время пандемии COVID-19. Это решение позволит отечественным авиаперевозчикам подать до 10 декабря этого года заявки Министерству инфраструктуры для получения соответствующих компенсаций.

«Правительство совместно с Офисом Президента и Верховной Радой искало необходимые механизмы поддержки, чтобы люди могли дешево путешествовать самолетом по Украине и развивать внутренний туризм. Это не только о конкурентном рынке, но и об инвестициях в развитии государства», — отметил Шмыгаль.

По итогам совещания премьер-министр дал задачу Министерству инфраструктуры проработать и предоставить предложения по удешевлению билетов на внутренние авиаперевозки.