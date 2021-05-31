Агентство управления воздушным движением EUROCONTROL подсчитало, что в результате перенаправления самолетов в обход авиапространства Беларуси образуются дополнительные 250 000 кг выбросов СО2 в день.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Euractiv.

До запрета перевозчикам на полеты в Беларусь эту страну ежедневно пересекало около 300 рейсов, примерно 100 из них выполнялись перевозчиками с ЕС или Великобритании.

По оценкам EUROCONTROL, ежедневно из-за перенаправления маршрута сжигается около 79 000 кг горючего. Выброс окислов азота, загрязняющих веществ, способствующих смогу и кислотным дождям, увеличивается примерно на 1200 кг.

Агентство Европейского Союза по авиационной безопасности (EASA), регулирующий орган ЕС, 25 мая выдало рекомендации для авиакомпаний избегать белорусского воздушного пространства.

«Обстоятельства, связанные с этим (принудительным приземлением самолета Ryanair в Беларуси. - Ред.), Вызывают серьезные сомнения относительно уважения Беларуси к международным правилам гражданской авиации», - отмечается в бюллетене EASA по вопросам безопасности.

Рекомендации появились вслед за выводами саммита Европейского Совета в прошлый понедельник, в которых призывали «всех перевозчиков, базирующихся в ЕС, избегать полетов в воздушном пространстве Беларуси».

Быстро введенные меры безопасности нарушили типичные пути полета, что потребовало ряда логистических изменений со стороны операторов полетов.

Авиакомпании поспешили перепланировать маршруты, пересмотрев графики прибытия и вылета, чтобы учесть увеличение продолжительности путешествия и перерегистрацию состава экипажа.

Напомним, Евросоюз запретил авиаперелеты своих перевозчиков над территорией Беларуси и работу белорусских авиакомпаний, в том числе государственной «Белавиа».