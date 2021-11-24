Если бы в ближайшее время проходили выборы в Верховную Раду Украины, наибольшую поддержку избирателей получила бы политическая партия «Слуга народа» (за нее готовы отдать свой голос 15% всех опрошенных или 23% тех, кто примет участие в выборах и определился, за какую партию будет голосовать), свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова.

За партию «Европейская солидарность» готовы отдать свой голос соответственно 12% и 19% опрошенных, за партию «Оппозиционная платформа – При жизни» – соответственно 9% и 13%, ВО «Батькивщина» – 7% и 9%, за «Партию Дмитрия Разумкова» –5% и 7%, партию «Сила и честь» – 4% и 6%, партию «Украинская стратегия Гройсмана» – соответственно 3% и 4%, партию «Наши» – соответственно 3% и 4% , ВО «Свобода» – соответственно 2% и 3,5%, Радикальную партию Олега Ляшко – соответственно 2,5% и 3%, «Партию Сергея Притулы» – соответственно 2% и 2%, партию «Гражданская позиция» – соответственно 1 % и 1,5%, партию «УДАР Виталия Кличко» – соответственно 1% и 1%, «Партию Шария» – соответственно 1% и 1%, за каждую из других политических сил – менее 1% избирателей.

По сравнению с октябрем 2021 г. на статистически значимом уровне возросла электоральная поддержка партии «Европейская солидарность» (с 10% до 12% среди всех опрошенных) и ВО «Свобода» (с 1% до 2%).