также в разделеПолитика
Новинский объяснил, почему внес залог за Труханова 4
«Слуги народа» будут игнорировать телеканалы Ахметова 18
Кабмин разработал план борьбы с влиянием олигархов 15
Международный эксперт: Зеленский, преследуя Медведчука и «Оппозиционную платформу – За жизнь», разозлил Москву 22
Президентский рейтинг: Зеленский во втором туре проиграл бы Разумкову 313
Эксперт: Коррупцией в Украине занимаются избранные и в рамках дозволенного 14
В случае вторжения России Рада соберется за несколько часов 22
За Труханова внесли 30 млн залога 58
Экс-менеджер Ахметова и руководитель Облока: Зеленский назначил еще одного зама Ермаку 40
Зеленский сказал, на что пойдет новый транш МВФ 33
Николай Тищенко в Харькове пообещал лоббировать в интересы промышленных госпредприятий 48
Зеленский обратится к Раде с ежегодным посланием 25
Ведущая британская газета The Guardian: Москва осудила обвинения Зеленского против ключевого союзника Путина – Виктора Медведчука 22
Лавров обещает адекватный ответ на санкции против «Северного потока 2» 30
Арестович объяснил, почему в ОП сначала отрицали спецоперацию по «вагнеровцам» 22
Угроза со стороны РФ: США могут отправить в Украину оружие и военных советников 20
Нардепу вручили подозрение в недостоверном декларировании 24
Москаль заявил, что Ермак является агентом российских спецслужб и назвал агентурный псевдоним 155

Если бы в ближайшее время проходили выборы в Верховную Раду Украины, наибольшую поддержку избирателей получила бы политическая партия «Слуга народа» (за нее готовы отдать свой голос 15% всех опрошенных или 23% тех, кто примет участие в выборах и определился, за какую партию будет голосовать), свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова.

За партию «Европейская солидарность» готовы отдать свой голос соответственно 12% и 19% опрошенных, за партию «Оппозиционная платформа – При жизни» – соответственно 9% и 13%, ВО «Батькивщина» –  7% и 9%, за «Партию Дмитрия Разумкова» –5% и 7%, партию «Сила и честь» – 4% и 6%, партию «Украинская стратегия Гройсмана» – соответственно 3% и 4%, партию «Наши» – соответственно 3% и 4% , ВО «Свобода» – соответственно 2% и 3,5%, Радикальную партию Олега Ляшко – соответственно 2,5% и 3%, «Партию Сергея Притулы» – соответственно 2% и 2%, партию «Гражданская позиция» – соответственно 1 % и 1,5%, партию «УДАР Виталия Кличко» – соответственно 1% и 1%, «Партию Шария» – соответственно 1% и 1%, за каждую из других политических сил – менее 1% избирателей.

По сравнению с октябрем 2021 г. на статистически значимом уровне возросла электоральная поддержка партии «Европейская солидарность» (с 10% до 12% среди всех опрошенных) и ВО «Свобода» (с 1% до 2%).   
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

еврозима/осень
6701 грн.
8
Теги