Вследствие изменений в законодательство политические партии фактически перестали отчитываться перед НАПК, сообщили ForUm’у в пресс-службе КИУ.

Так, финансовые отчеты 2020 года подали только 59 партий, за I квартал 2021 – 57 партий из 365 политических сил, зарегистрированных в Украине.

При этом среди партий, которые в этом году подали отчет, нет ни одной парламентской политической силы.

Формально такие действия партий не нарушают действующее законодательство, поскольку в апреле 2020 народные депутаты приняли изменения в Закон «О политических партиях в Украине», которыми предоставили партиям легальные механизмы для непредставление отчетов. В частности, предусмотрено, что отчеты партий об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера должны быть представлены после окончания в Украине карантина.

С момента принятия соответствующих законодательных изменений политические партии фактически перестали отчитываться перед НАПК и такая ситуация наблюдается на протяжении последних полутора лет. При этом по оценке КИУ пока не существует никаких объективных причин, которые бы делали невозможным представление партиями финансовой отчетности.

«Тот факт, что партии перестали отчитываться перед НАПК, формально не затрагивает действующее законодательство, однако разрушает саму идею государственного финансирования. Парламентские партии продолжают получать средства из бюджета, однако не отчитываются об их расходовании. Фактически партии поставили себя в привилегированное положение, введя соответствующие законодательные изменения», - отметил председатель КИУ Алексей Кошель.

«Особенно резонансно ситуация выглядит на фоне возможного рекордного увеличения средств, которые выделяются парламентским партиям из госбюджета Украины. В 2022 году на уставную деятельность партий планируется выделить рекордные 880 млн грн, что связано с увеличением минимальной заработной платы в Украине. Дальнейшее промедление с представлением финансовых отчетов поставит под сомнение принципы, заложенные в идее государственного финансирования партий», - добавил Кошель.

Справка: Информация в рамках исследования КИУ: «Влияние четырех лет государственного финансирования на развитие политических партий в Украине».

Исследование подготовлено при поддержке Фонда Конрада Аденауэра в Украине. Высказанные в нем взгляды могут не совпадать с позицией Фонда.