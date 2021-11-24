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Сегодня утром на глубине 6 метров нашли тело третьего мужчины 1967 г.р. и лодку, которые утонули в Черном море вблизи острова Березань, сообщило управление ГосЧС Украины в Николаевской области.

Используя резиновые лодки AQUASTAR-400 и Колибри с привлечением 9 спасателей, тело человека подняли на поверхность и транспортировали на берег. Также со дна спасатели достали алюминиевую лодку, которую доставили на берег.

Напомним, 22 ноября в 08:53 на спецлинию 101 от дежурного отдела пограничной службы «Очаков» поступило сообщение о том, что местный рыбак в акватории Черного моря вблизи острова Березань обнаружил перевернутую лодку и тела двух погибших мужчин. По его словам, в лодке находились 3 человека.

Спасатели 22 государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области на резиновой лодке AQUASTAR-400 добрались до места трагедии, достали тела погибших в 1949 г.р. и 1961 г.р. и транспортировали их на берег. Также продолжались поиски третьего мужчины 1967 г.р.
ForUm

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