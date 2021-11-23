22 ноября в 08:53 на спецлинию 101 от дежурного отдела пограничной службы «Очаков» поступило сообщение о том, что местный рыбак, в акватории Черного моря вблизи острова Березань, обнаружил перевернутую алюминиевую лодку и тела двух погибших мужчин. По его словам, в лодке находились 3 человека, сообщает пресс-служба ГосЧС.

Спасатели 22 государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области на резиновой лодке AQUASTAR-400 добрались до места трагедии, изъяли тела погибших в 1949 г.р. и 1961 г.р. и транспортировали их на берег. Также продолжались поиски третьего мужчины 1967 г.р., тело которого не найдено.

Сегодня поиски продолжены.