также в разделеПроисшествия
Двое украинских военных ранены на Донбассе 13
В Украине – 12 729 новых случаев COVID-19 за сутки 21
В Украине – 7464 новых случаев COVID-19 26
Шмыгаль: Москва вряд ли решится перейти в наступление на Украину 51
Блинкен прокомментировал ситуацию на украинской границе 23
Украинцам рассказали о новой схеме мошенничества с посылками Новой почты 44
ГУР: Россия готовится напасть на Украину в январе-феврале 90
Разведка США: Россия настроена на военное нападение на Украину 99
Укрэксимбанк проведет повторное расследование нападения на журналистов 14
Неудачный обгон: В Кировоградской области водитель Мерседеса расстрелял Тойоту 58
ЧП на заводе в Киеве: Упавший станок убил двух рабочих 38
Украина заполонила мир нелегальным оружием 82
Создателя и владельца Facebook 2 декабря 2021 года ждут в Коростене в суде 36
Bellingcat: Власти Украины совершили политическое преступление, скрывая данные по вагнеровцам 163
Украина впервые примет участие в НАТО Dynamic Move — 2022 16
Украинский военный погиб на Донбассе 23
Из Беларуси в Украину пытались попасть 15 «туристов» из Ближнего Востока 65
Смертельный пожар на Виннитчине: погибли четверо детей и двое взрослых 20

22 ноября в 08:53 на спецлинию 101 от дежурного отдела пограничной службы «Очаков» поступило сообщение о том, что местный рыбак, в акватории Черного моря вблизи острова Березань, обнаружил перевернутую алюминиевую лодку и тела двух погибших мужчин. По его словам, в лодке находились 3 человека, сообщает пресс-служба ГосЧС.

Спасатели 22 государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области на резиновой лодке AQUASTAR-400 добрались до места трагедии, изъяли тела погибших в 1949 г.р. и 1961 г.р. и транспортировали их на берег. Также продолжались поиски третьего мужчины 1967 г.р., тело которого не найдено.

Сегодня поиски продолжены.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

11
Теги