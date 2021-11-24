В Киеве во вторник вечером произошло более 25 дорожно-транспортных происшествий. Ситуацию на дорогах усугубил выпавший снег, сообщили в патрульной полиции.

«Вечерняя статистика ДТП в Киеве: с 17:00 на линию 102 поступило более 25 сообщений о ДТП. Патрульные оперативно оформляют админматериалы и восстанавливают движение транспорта», – сообщил первый заместитель главы патрульной полиции Киева Алексей Белошицкий.

По его словам, часть ДТП связана с неподготовленностью автотранспорта к зимним погодным условиям, в частности не произведена замена на зимние шины.

«Спасибо предусмотрительным водителям, которые это уже сделали и безопасно добрались вечером домой. Однако не все такие ответственные, что подтверждает количество вызовов о ДТП», – отметил Белошицкий.