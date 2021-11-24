также в разделеСтолица
С первым снегом: В Киеве вчера вечером произошло около 25 ДТП 2
В Киеве – скачок новых случаев COVID-19 11
Центр Киева перекрывают на весь день из-за митинга антивакцинаторов 20
В Киеве найден мертвым экс-судья Зинченко 23
У Кличко опровергают информацию о перекрытии моста Патона 16
Сегодня возможны изменения в работе киевского метро 11
Эксперт: Перекрытие моста Патона может иметь непредсказуемые последствия для Кличко 57
В Киеве сегодня пойдет снег 19
«Вакцинация» моста Патона цементом не помогла: Кличко готовится перекрыть его на два месяца 42
Полиция отрицает, что спецназовцами возле ОП руководил экс-командир «Беркута» 23
В Киеве – 32 смерти от COVID-19 за сутки 10
Столичная власть поддерживает идею создать экопарк на Осокорках 14
С 22 ноября в Киеве школьники возобновят учебу в школах 29
В Киеве разоблачили «детективов», незаконно следивших за людьми 13
Кличко пожаловался на новый фейк от «сливных бачков» 16
Задержали вероятного убийцу мужчины, части тела которого нашли в мусорном баке в центре Киева 20
Кличко пообещал не трогать стоимость проезда до 2024 года и может уволить Поворозника 29
В Киеве за сутки 41 человек умер от COVID-19 19

Служба безопасности Украины предотвратила масштабную схему по незаконному завладению гидротехническими сооружениями (ГТС) и земельными участками государственной и коммунальной формы собственности в Киеве и Киевской области.

Воспользовавшись пробелами в законодательстве, злоумышленники незаконно пытались приватизировать «ничейные» ГТС и 12 земельных участков в столице и окрестностях, сообщил пресс-центр ведомства.

Таким образом, они планировали «вывести» из государственной и коммунальной собственности имущество на общую сумму более 4,2 млрд грн.

По данным СБУ, в 2018 году гражданин Украины обратился с официальным запросом о собственности ряда гидротехнических сооружений и 12 земельных участков. Получив формальный ответ, что имущество не находится в собственности ни одного юридического или физического лица, он взял их на «ответственное хранение». Впоследствии начал процедуру приватизации по указанным объектам.

По данному факту правоохранители возбудили уголовное производство по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время наложен арест на имущество и имущественные права 12 земельных участков и гидротехнических сооружений общей стоимостью более 4,2 млрд грн, которые расположены в Оболонском, Подольском, Деснянском районах Киева и Обуховском и Вышгородском районах Киевской области.

Продолжается следствие для установления всех обстоятельств совершения уголовного преступления.

Раскрытие схемы осуществляло Главное управление СБУ по контрразведывательной защите интересов государства в сфере экономической безопасности при процессуальном руководстве Подольской окружной прокуратуры города Киева.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

12
Теги