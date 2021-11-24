За сутки 23 ноября в Украине зафиксировано 14 325 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, сообщила пресс-служба Минздрава.
Также за минувшие сутки:
- госпитализировано – 4077 человек;
- летальных исходов – 595;
- выздоровели – 29 044 человека.
За все время пандемии в Украине:
- заболело – 3 367 461 человек;
- выздоровело – 2 825 641 человек;
- летальных исходов – 82 913;
- проведено ПЦР-тестирование – 15 648 456.
С начала вакцинальной кампании привито 13 000 634 человека, из них получили одну дозу – 13 000 632 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 10 225 182 человека. В общей сложности проведено 23 225 814 прививок.
88,2% госпитализированных из COVID-19 на прошлой неделе – невакцинированы.
Напомним, за сутки 22 ноября в Украине зафиксировано 12 729 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.
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