Перекрытие моста Патона существенно усилит пробки в Киеве и может иметь непредсказуемые последствия для мэра столицы Виталия Кличко. Так транспортный эксперт Дмитрий Беспалов прокомментировал Dozor.UA информацию о планах городского главы поставить мост Патона на срочный ремонт в связи с угрозой его разрушения и гибели людей.

“Перекрытие моста Патона крайне негативно скажется на транспортном потоке столицы. Это повысит нагрузку на другие мосты. Задержки могут увеличиться еще в 1,5 раза, хотя они и так немалые. Сейчас среднее время поездки по городу хорошо превышает один час, теперь это время может увеличиться до полутора часов”, - отметил эксперт.

По его словам, люди и так недовольны анонсированным повышением тарифов на общественный транспорт и состоянием инфраструктуры.

“Люди недовольны состоянием инфраструктуры, люди недовольны тем, что мэр не выполнил обещания по поводу метро на Виноградарь и Подольского моста. Более того, люди недовольны трафиком в Киеве, который один из худших в мире. И, конечно же, закрывать один из мостов - это ухудшать ситуацию, тем более скоро выпадет снег и ситуация станет еще тяжелее. Все это может привести к каким-то непредсказуемым для власти событиям”, - резюмировал Дмитрий Беспалов.