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Мэр Киева Виталий Кличко готовится перекрыть аварийный мост Патона на два месяца, чтобы предотвратить его обрушение и человеческие жертвы. Об этом сообщил политолог Сергей Быков.

«Со следующего понедельника, 29 ноября, тут на два месяца планируются срочные ремонтные работы. Сообщается, что мост реально может рухнуть в любой момент, похоронив десятки и сотни людей. Потому и потребовались такие срочные меры. Хотя, конечно, по-хорошему тут необходим затяжной капитальный ремонт. Но можно начать и с малого. Ведь совсем недавно сеть облетело видео с отваливающимися от моста фрагментами конструкции. Судя по всему, это и послужило причиной экстренного закрытия», - написал эксперт.

По словам Сергея Быкова, киевлянам уже сейчас стоит продумывать объезд одной из крупнейших транспортных артерий города. У Кличко предложили схему «комфортного объезда» - воспользоваться двумя соседними мостами.

Для того, чтобы попасть на Дарницкий мост, на правом берегу надо будет двигаться по Надднепрянскому шоссе. На левом же берегу киевлянам предлагают ехать или через Харьковское шоссе, или через Березняковскую, а затем - через Радзиня. Объезд через мост Метро организуют через Набережное шоссе на правом берегу, а на левом - через Сверстюка и Броварской проспект.

«Впрочем, никто не запрещает воспользоваться также Южным или Северным мостами, составив компанию жителям Харьковского и Троещины», - констатировал эксперт.
ForUm

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