Информация о перекрытии моста Патона с 29 ноября не соответствует действительности и является манипуляцией, заявил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

«Отмечу, что, учитывая аварийное состояние сооружения, с 2020 года ограничен въезд на мост любого транспорта, нагрузка на ось которого превышает 6 тонн, а также ограничено движение по крайним правым полосам в обоих направлениях. Все это сделано для уменьшения погрузки на сооружение. И именно в таком режиме мост продолжает работать», - написал он.

Сегодня идет процедура закупок по разработке проектно-сметной документации по реставрации с приспособлением моста им. Е. О. Патона. После определения победителя начнутся работы по изготовлению проектно-сметной документации.

«Речь о перекрытии движения на мосту вообще не идет. И подобная информация является преднамеренной манипуляцией», - подчеркнул он.