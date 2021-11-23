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Правоохранители задержали мужчину, который 12 октября устроил стрельбу в селе Софиевская Борщаговка под Киевом и ранил человека.

Об этом сообщил руководитель полиции Киевской области Андрей Небитов.

«40 суток тщательной кропотливой работы полицейских и стрелок – арестован. Бывший военный с криминальным прошлым держал дома 18 комплектов спецодежды, патроны, порох и рецепты «коктейля Молотова». Настоящие намерения нападающего и детали его криминального прошлого действительно впечатляют», - заявил Небитов.

Как сообщал ForUm, 12 октября неизвестный мужчина в камуфляже совершил выстрелы в направлении 27-летнего молодого человека, который вместе с 28-летней женой садился в машину. Мужчина был ранен в ногу, поврежден  автомобиль.
ForUm

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