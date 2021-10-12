также в разделеПроисшествия
ООС: Боевики совершили 9 обстрелов, ранив украинского военного 12
В польском хостеле нашли мертвой украинку 17
Минздрав заявляет о почти 12 тысячах новых случаев COVID-19 17
ДТП на Полтавщине: Водитель автобуса умер в больнице 20
На Полтавщине перевернулся автобус с людьми 18
Пожар унес жизни трех человек на Николаевщине 13
Боевики 10 раз нарушили «тишину» на Донбассе 9
В Украине – почти 9 тысяч случаев COVID-19 за сутки 17
После смертельного ДТП с автобусом в Одесской области задержали водителя фуры 20
Пограничники на Закарпатье задержали нелегалов из трех стран 20
Ночью под Харьковом сгорел дом с жильцами 27
В Харькове скончался таксист на ходу автомобиля 19
В шахте на Львовщине погиб горняк 12
Мэр Яремче попал в ДТП: полиция говорит, был нетрезв 17
Боевики ранили военного на Донбассе 8
В Украине – более 16 тысяч новых случаев COVID-19 за сутки 16
В Польше в ДТП погибли двое украинцев 18
Боевики 6 раз нарушили «тишину» на Донбассе 12

Полицейские Киевщины устанавливают обстоятельства стрельбы в селе Софиевская Борщаговка.

Как сообщила пресс-служба облглавка, около 07:45 в полицию поступило сообщение о том, что неизвестный мужчина в камуфляже совершил выстрелы в направлении 27-летнего молодого человека, который вместе с 28-летней женой садился в машину. Мужчина ранен в ногу, поврежден  автомобиль.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас полицейские устанавливают, из какого оружия стрелял злоумышленник и все обстоятельства стрельбы.  
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
3511 грн.
12
Теги