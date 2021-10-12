Полицейские Киевщины устанавливают обстоятельства стрельбы в селе Софиевская Борщаговка.
Как сообщила пресс-служба облглавка, около 07:45 в полицию поступило сообщение о том, что неизвестный мужчина в камуфляже совершил выстрелы в направлении 27-летнего молодого человека, который вместе с 28-летней женой садился в машину. Мужчина ранен в ногу, поврежден автомобиль.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.
Сейчас полицейские устанавливают, из какого оружия стрелял злоумышленник и все обстоятельства стрельбы.
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