Контрразведчики СБУ в результате проведения спецоперации прекратили противоправную деятельность международной группировки дельцов, организовавшую механизм получения иностранного гражданства на основании поддельных документов.
Установлено, что противоправный бизнес организовали жители Ивано-Франковской и Черновицкой областей через посредника-иностранца, сообщил пресс-центр ведомства.
Злоумышленники изготовляли фиктивные документы, необходимые для приобретения иностранного гражданства, и обеспечивали процедуру их представления на рассмотрение вне основной очереди.
Также документировано, что такие услуги стоили 5 тысяч евро.
Среди лиц, решивших воспользоваться преступной схемой, СБУ установила граждан Российской Федерации, жителей временно оккупированных территорий Украины, а также отдельных бывших чиновников местных органов власти и самоуправления.
Во время обысков у фигурантов изъяли:
- около 60 комплектов документов граждан РФ и Украины для получения иностранного гражданства;
- оригиналы и копии иностранных паспортов;
- поддельные печати и штампы;
- фиктивные выписки из ЗАГС, которые служили основанием для оформления иностранного гражданства;
- черновые записи о механизмах проведения сделок;
- ноутбуки, планшеты, флешносители, мобильные телефоны, жесткие диски с поличным.
Продолжается досудебное расследование по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 (государственная измена), ст. 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем), ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) УК Украины.
Решается вопрос по поводу сообщения фигурантам о подозрении.
Прекращение противоправной деятельности проводилось при процессуальном руководстве Ивано-Франковской областной прокуратуры.
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