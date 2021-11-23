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Контрразведчики СБУ в результате проведения спецоперации прекратили противоправную деятельность международной группировки дельцов, организовавшую механизм получения иностранного гражданства на основании поддельных документов.

Установлено, что противоправный бизнес организовали жители Ивано-Франковской и Черновицкой областей через посредника-иностранца, сообщил пресс-центр ведомства.

Злоумышленники изготовляли фиктивные документы, необходимые для приобретения иностранного гражданства, и обеспечивали процедуру их представления на рассмотрение вне основной очереди.

Также документировано, что такие услуги стоили 5 тысяч евро.

Среди лиц, решивших воспользоваться преступной схемой, СБУ установила граждан Российской Федерации, жителей временно оккупированных территорий Украины, а также отдельных бывших чиновников местных органов власти и самоуправления.

Во время обысков у фигурантов изъяли:

  • около 60 комплектов документов граждан РФ и Украины для получения иностранного гражданства;
  • оригиналы и копии иностранных паспортов;
  • поддельные печати и штампы;
  • фиктивные выписки из ЗАГС, которые служили основанием для оформления иностранного гражданства;
  • черновые записи о механизмах проведения сделок;
  • ноутбуки, планшеты, флешносители, мобильные телефоны, жесткие диски с поличным.

Продолжается досудебное расследование по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 (государственная измена), ст. 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем), ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) УК Украины.

Решается вопрос по поводу сообщения фигурантам о подозрении.

Прекращение противоправной деятельности проводилось при процессуальном руководстве Ивано-Франковской областной прокуратуры.

 
ForUm

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