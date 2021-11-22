По материалам Службы безопасности Украины сообщено о подозрении пилоту самолета-нарушителя, на перехват которого в августе Вооруженные силы Украины подняли МиГ-29. Об этом сообщил пресс-центр ведомства.

По предварительной информации, мужчина совершил вылет на снятом с эксплуатации Ан-2 с территории незарегистрированной взлетно-посадочной площадки «Косов». Он не согласовал маршрут, как этого требует законодательство. Что могло спровоцировать как столкновение с другими самолетами, так и уничтожение инфраструктуры в результате возможного падения из-за неисправности или неумелого управления.

Самолет-нарушитель зафиксировала противовоздушная оборона Украины, когда тот следовал в сторону государственной границы на территории Черновицкой области.

Поскольку информация об этом полете в органах обслуживания воздушного движения отсутствовала, самолет не подавал обязательных сигналов распознавания, а экипаж не выходил на связь, этот инцидент классифицировали как нарушение государственного воздушного пространства.

Воздушным командованием «Запад» Воздушных сил ВСУ для реагирования на выявленную угрозу было принято решение о подъеме экипажа истребителя МиГ-29 с аэродрома в Луцке. Пилот истребителя выполнил поиск, визуальное распознавание и принуждение самолета-нарушителя к посадке.

Досудебное расследование установило, что несанкционированный полет совершил 46-летний житель Коломыи. Мужчина, не пройдя учебы и не имея пилотского удостоверения, поднял в воздух самолет Ан-2, выпущенный 49 лет назад и снятый с эксплуатации. Вылет он совершил с территории незарегистрированной взлетно-посадочной площадки «Косов», не имеющей допуска к использованию.

Помимо этого злоумышленник нарушил еще целый ряд авиационных правил, регулирующих безопасность полетов.

В настоящее время «воздушному пирату» сообщено о подозрении по ст. 281 (нарушение правил воздушных полетов) Уголовного кодекса Украины. Дело с обвинительным актом передано в суд.

Разоблачение противоправной деятельности проводило Управление СБУ в Ивано-Франковской области совместно с Нацполицией при процессуальном руководстве областной прокуратуры.