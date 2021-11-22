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Тема Украины будет обсуждаться в ходе нового контакта лидеров РФ и США, сроки и формат проведения которого пока согласуются, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«В ходе очередного контакта между нашими президентами, его время и другие параметры сейчас обсуждаются, несомненно, украинская тема так или иначе возникнет», - сказал Лавров на пресс-конференции в Москве, передает Интерфакс.

Министр при этом отметил, что российская сторона не считает нужным создавать новые форматы по Украине: «Есть «нормандский формат» и есть самый главный механизм, который реализует договоренности, заключенные в минском Комплексе мер и в последующих решениях».

«Это я имею в виду контактную группу, где напрямую работают Донецк, Луганск и Киев при помощи ОБСЕ и Российской Федерации. И выполнять все договоренности, которые были заключены в Минске, необходимо именно в этом формате», - заявил Лавров.

Вместе с тем, по его словам, в Москве исходят из того, что США «все-таки, может быть, чуть лучше понимают нынешнюю ситуацию» вокруг украинского урегулирования. «Ну а то, что они могут повлиять на Киев сильнее, чем любой другой - наверное, это ни у кого сомнений не вызывает», - сказал Лавров.

Как сообщал ForUm, с конца октября 2021-го ряд авторитетных американских СМИ сообщили, что Россия наращивает войска у границ Украины.

В Госдепе США обеспокоены, что Россия может «повторить ошибку 2014 года», а издание Bloomberg написало – США предупредили ЕС о риске нового вторжения РФ в Украину.

21 ноября глава ГУР Кирилл Буданов заявил: Россия может готовить вторжение в Украину на конец января: она планирует наносить удары из Беларуси, по восточным областям, Мариуполю и Одессе. По его словам, перед вторжением РФ будет проводить психологическую спецоперацию.

У Путина назвали «истерикой» сообщения о возможном новом вторжении России в Украину. При этом в Кремле не исключают неких «провокаций» от Украины.
ForUm

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