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44,9% респондентов готовы приобщиться к защите страны любым способом и столько же (45,4%) сказали, что считают это делом военных и не будут вмешиваться. Об этом свидетельствуют результаты опроса центра Разумкова.

61,3% опрошенных мужчин ответили, что готовы присоединиться к защите страны любым способом, женщин – 31,6%. Среди мужского населения Западного региона такую ​​готовность выражают 73,7%, Центрального региона – 59,7%, Юга страны – 48,4%, Восточного региона – 58,0%. Чаще такую ​​готовность выражают молодые мужчины в возрасте от 18 до 29 лет (76,2%).

Среди представителей электората ведущих политических сил чаще всего выражают готовность защищать страну избиратели партий «Европейская солидарность» (61,6%) и «Слуга народа» (56,8%), реже всего — избиратели партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (22,4 %).

Большинство респондентов (55,6%) считают, что украинские власти прилагают недостаточно дипломатических и оборонных усилий для предотвращения полномасштабного российского вторжения (противоположной точки зрения придерживаются 28,6% респондентов). На недостаточность усилий властей в этом направлении указывает большинство или относительное большинство жителей всех регионов — от 45,5% южан до 60,9% жителей Запада страны.
ForUm

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