55,7% респондентов придерживаются мнения, что в случае полномасштабного российского вторжения президент Владимир Зеленский не способен эффективно сработать как Верховный Главнокомандующий и организовать оборону страны. Противоположного мнения придерживаются 26,9% респондентов, свидетельствуют результаты опроса центра Разумкова.
Если среди представителей электората партии «Слуга народа» 85,1% считают, что Зеленский способен эффективно сработать как Верховный Главнокомандующий и организовать оборону страны, большинство избирателей других ведущих политических сил придерживаются противоположной точки зрения.
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