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Работа литовских пограничников на белорусской границе усложнилась из-за новой тактики белорусских пограничников – те выталкивают мигрантов мелкими группами.

Об этом рассказал литовскому TV глава Службы охраны госграницы Литвы (СОГГЛ) Рустамас Любаевас, передает Укринформ.

«Мы заметили, что изменилась и тактика – представители белорусских силовых структур выталкивают в Литву небольшие группы – по три, четыре, пять лиц, это на самом деле осложняет как обнаружение таких групп, так и их задержание», – сказал Любаевас.

За минувшие сутки в Литву не смогли попасть 70 нелегальных мигрантов, однако в страну были впущены два гражданина Беларуси, обратившиеся с ходатайством об получении убежища.

По словам Любаеваса, как и на минувшей неделе, больше всего нарушений фиксировалось на участке Варенской погранзаставы (недалеко от границы с Польшей).

В этом году в Литву проникли более 4 тыс. незаконных мигрантов, с сентября литовско-белорусскую границу не смогли перейти 7 тыс. человек.

В связи с тем, что на границе Беларуси с Польшей скопилось большое число нелегальных мигрантов, Сейм ввел на приграничных с Беларусью территориях Литвы чрезвычайное положение.
ForUm

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