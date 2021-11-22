При процессуальном руководстве Константиновской окружной прокуратуры завершено досудебное расследование в отношении двух работников коммунального предприятия, которые обвиняются в нарушении правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью, повлекшей гибель человека (ч. 2 ст. 272 ​​УК Украины). Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Досудебным расследованием установлено, что 13 февраля 2021 года, во время проведения аварийно-восстанавливаемых работ на одном из участков водопровода в Авдеевке, 39-летний электросварщик и машинист экскаватора КП «Компания «Вода Донбасса» допустили нахождение в опасной зоне работы экскаватора других работников.

Во время выполнения работ ковш задел стремянку, которую держал в руках 54-летний слесарь, и она ударила пострадавшего в лицо. В результате полученных травм потерпевший через неделю скончался в больнице.

Обвинительный акт направлен в суд.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы сроком до пяти лет или лишения свободы сроком до восьми лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.