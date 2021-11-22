Полиция Киева опровергла информацию о том, что правоохранителями во время акции по случаю годовщины Революции достоинства, которая прошла под Офисом президента 21 ноября, руководил бывший командир роты «Беркута» Руслан Цикалюк.

«Экс-руководителя роты «Беркута» уволили из полиции более 2 месяцев назад. Приказ об увольнении издан 15 сентября 2021 за подписью начальника полиции Киева Ивана Выговского», - сообщили в главке.

Вчера на одном из новостных ресурсов появилась недостоверная информация: якобы во время мирных акций 21 ноября этого года подразделениями полиции по обеспечению публичной безопасности и порядка руководил бывший командир роты Беркута, которому в начале ноября текущего года сообщено о подозрении за превышение служебных полномочий во время разгона митингующих на Майдане в ноябре 2013 года.

В полиции подчеркнули, что указанное лицо уволено из полиции 16 сентября 2021 года. Следовательно, во время вчерашних мероприятий он не присутствовал среди правоохранителей, обеспечивших правопорядок и мирное проведение акции.