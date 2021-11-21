также в разделеРелигия
Предстоятель УПЦ рассказал о том, как понять, как мысль от Бога 7
Патриарх Кирилл рассказал, удастся ли преодолеть церковный раскол в Украине 14
На Киевщине Митрополит Онуфрий освятил новый храм УПЦ 8
Патриарх Кирилл считает, что Варфоломей находится под контролем неправославных политических сил 7
Священник УПЦ рассказал об ангелах, которые помогают на пути к Богу 8
На Ровенщине построят новый храм УПЦ, вместо захваченного ПЦУ 11
Митрополит Антоний рассказал о главном уроке от Архистратига Михаила 10
Предстоятель УПЦ рассказал о том, как людям помогают святые 7
Сегодня верующие УПЦ отмечают Собор Архистратига Михаила и всех Небесных Сил бесплотных 10
Предстоятель УПЦ поздравил Патриарха Кирилла с 75-летием 10
В УПЦ рассказали об особенностях социального служения на Львовщине 12
Стало известно, как Патриарх Кирилл празднует 75-летие 45
Патриарх Кирилл рассказал о причинах раскола Православной Церкви в Украине 23
В музей Киевской духовной академии пожертвовали старинные церковные реликвии 8
Священник УПЦ рассказал, что нужно делать, чтобы сохранить брак 17
На Киевщине Предстоятель УПЦ возглавит канонизацию священномученика Михаила Подъельского 11
Патриарху Кириллу сегодня исполнилось 75 лет 18
Священник УПЦ объяснил, как ухаживать за тяжелобольным и не впасть в отчаяние 8

В Киеве во время престольного праздника в храме мученика Валерия на Гидропарке трагически погибла 35-летняя супруга настоятеля Преображенского храма столицы протоиерея Сергия Коцаря.

Фото: mitropolia.kiev.ua

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на mitropolia.kiev.ua, во время крестного хода из-за сильного порыва ветра на матушку Марию упало дерево.

От полученных травм женщина скончалась на месте. Четверо детей священника остались без матери.

Священноначалие и духовенство Киевской епархии выразило соболезнования отцу Сергию, всем родным и близким.

Помочь отцу Сергию и его семье можно по карте: 5169 3305 1954 1129 (Коцар Сергей Владимирович).
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

20
Теги