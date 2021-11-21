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В компании «Новая почта» сообщили, что обнаружили новую мошенническую схему. Это произошло после внутреннего расследования после того, как один клиент заявил о потере тонны орехов. Как пишет Главком, об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Работает она следующим образом:

  • мошенники под видом покупателя находят товар на маркетплейсе (как правило, дорогой);
  • связываются с продавцом, говорят, что хотят купить товар и предлагают сделать ему предоплату на банковскую карточку. Но как условие предоплаты просят предоставить номер экспресс-накладной об отправке товара, чтобы якобы обезопасить себя от мошенничества продавца;
  • при отправке просят продавца указать получателем себя, уверяя, что риска никакого нет, ведь груз отправляется фактически самому себе и никто другой его получить не сможет;
  • и только после того, как предоплата на карту будет сделана, нужно будет изменить данные получателя в мобильном приложении или бизнес-кабинете.

В том случае, если продавец соглашается и делает все, что ему сказали (отправляет груз и сбрасывает мошенникам экспресс-накладную), они оперативно подделывают документы и забирают груз вместо него.

«Определить поддельные документы крайне сложно – оператор «Новой почты» не имеет таких компетенций и технических средств, он может лишь сопоставить ФИО с паспорта с ФИО указанного получателя. Важный момент: в таких схемах мошенники просят оценивать груз по минимальной стоимости, чтобы меньше платить за доставку», – говорится в сообщении.
ForUm

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