Пенсии в Украине можно получать не сразу по достижению определенного возраста. Так, граждане могут отсрочить начисление госвыплат и продолжить работать. В таком случае им начисляется сверхнормативный стаж, за который существует отдельный вид доплат.

Какая надбавка полагается украинцам за "лишний" трудовой стаж, объясняет "Хвиля".

Отмечается, что отсрочить пенсию можно на срок до 60 месяцев или больше. Причем по прошествию данного времени украинцам будут начислять к пенсии не фиксированную сумму в качестве надбавки, а процент.

- 0,5% от пенсии за каждый полный месяц стажа в случае переноса выхода на пенсию на срок до 60 месяцев. Процент начисляется со следующего месяца после достижения пенсионного возраста.

- 0,75% от пенсии за каждый полный месяц стажа в случае отсрочки выхода на пенсию от 60 месяцев и более. Процент также начисляется со следующего месяца после достижения пенсионного возраста.