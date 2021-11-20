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США следует выстроить стратегию по Черноморскому региону, а потом уже рассматривать возможность открытия военных баз в Украине, считает бывший командующий сухопутными войсками США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес. Как пишет ГОРДОН, об этом он сказал в интервью НВ.

"Не имея ее [стратегии] по региону, по Украине, как мы можем противостоять России? Это означает активную работу с Румынией, Грузией, подтверждение наших конструктивных отношений с Турцией. Имея стратегию, только потом можно развивать отдельные политики, а затем уже можно рассматривать смысл открытия американских баз в Украине. Потому что сейчас их открывать, чтобы что? Какая цель?" – сказал Ходжес.

Он выразил мнение, что у многих американских союзников могут наступить "тяжелые времена, если такие базы в Украине появятся, но при этом не будут частью какой-либо понятной стратегии".

"Все это может быть расценено как ненужная провокация", – подчеркнул генерал.

В то же время он добавил, что не выступает против увеличения присутствия американских сил в Черноморском регионе, а также совместных учений с британским флотом или канадскими военными силами.

"Мы должны осознать, какой у нас план. И, конечно, США и Украина должны понять, что наши отношения достаточно крепкие, чтобы развивать такие инициативы", – подытожил Ходжес.
ForUm

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