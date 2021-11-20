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Двое работников погибли из-за нарушений техники безопасности во время проведения работ. Известно, что на них упал многотонный станок.

Как пишет Слово и Дело, об этом сообщила коммунальная аварийно-спасательная служба Киевская спасательная служба.

Трагедия произошла на киевском заводе «ЭМКО» на улице Олексы Тихого, 99, в пятницу, 19 ноября. Отмечают, что погибли два работника, на них упал несколькотонный станок.

«Оба рабочих погибли на месте инцидента. Причиной трагедии стало нарушение правил техники безопасности при выполнении монтажных работ», – отмечают в сообщении.

Спасатели ГСЧС выполнили работы по высвобождению тел погибших с помощью пневмодомкратов и других вспомогательных инструментов. Щель между полом и станком не превышала 5 см, поэтому работа продолжалась почти час.
ForUm

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