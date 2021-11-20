Жители всех регионов Украины смогут узнать показатели деятельности телекоммуникационных операторов в разрезе областей. То есть, у кого из "мобильной тройки" – больше всех абонентов, кто и на чем – например, на "голосе" или на 4G-интернете – лучше других зарабатывает.

По замыслу властей, нововведение поможет пользователям в выборе лучшего оператора в каждом конкретном населенном пункте. Участников рынка такой подход должен простимулировать вкладывать деньги в развитие своих сетей, особенно там, где они проигрывают конкурентам.

Как пишет UBR.ua, соответствующее решение – дополнение к постановлению №835 от 21 октября 2015 года – принял Кабинет министров на своем заседании 18 ноября. В пояснительной записке к документу указано, что компании будут обязаны отчитываться о доходах в каждой области по услугам – к примеру, от голосовых и дата-сервисов.

Это даст понимание о "финансовой способности операторов вести деятельность и развивать свои сети", уверен автор инициативы – вице-премьер – министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

При этом он напомнил, что в 4G-лицензиях указаны обязательства по покрытию мобильным интернетом всех населенных пунктов с числом жителей от 2 тыс. человек.

Тарифы могут снизить

Руководитель экспертной группы мобильного широкополосного доступа Минцифры Станислав Прибитько рассказал UBR.ua, как именно "открытые данные" повлияют на рынок.

По его словам, пользователи получат возможность рассчитать средний доход на абонента (ARPU) по региону. Таким образом они смогут определить подход оператора к формированию ценовой политики и выбрать того, кто устанавливает более дешевые тарифы.

"В зависимости от региона и процента от общего количества абонентов, тарифная политика одного и того же оператора отличается. Открытие такой информации может стимулировать уменьшение стоимости мобильных услуг", – предположил он.

Что касается операторов, то "чем больший доход компания получает в области, тем более она заинтересована в развитии своей сети", уверен Станислав Прибитько.

Увидим, сколько зарабатывают на абонентах

В lifecell заявили о поддержке правительственного решения. "Оно сделает рынок более прозрачным и поможет анализировать реальную ситуацию на рынке", – прокомментировали в компании.

Например, абоненты смогут "видеть" доминирование операторов в том или ином регионе, ценовую политику, а также насколько отличается ARPU в разных регионах. Соответственно пользователи получат основание "отстаивать свое право на равные условия обслуживания независимо от места жительства".

"Не секрет ведь, что в отдельных регионах годами сохраняется монопольное положение крупных операторов, работает "клубный эффект", и абоненты оказываются по сути в заложниках у доминирующего оператора", – отметили в пресс-службе третьего по величине сотового оператора Украины.

В lifecell не прогнозируют "массового передела рынка" после открытия данных, но ожидают улучшения конкурентной ситуации вследствие того, что абоненты получат доступ к информации.

"Пока существует монопольное положение в регионах, конкуренция там достаточно ограничена. Если в результате прозрачности деятельности операторов монопольная ситуация будет исправлена, и в регионах будет создана конкурентная среда, то и цены, и услуги будут улучшаться", – спрогнозировали в компании.

Конец коммерческой тайне

Региональные особенности сотового рынка сформировались еще 20-25 лет назад. Тогда операторы охотно "мерялись" количеством абонентов, доходами и другими показателями. Но – важное замечание – только обобщенными, так как региональная разбивка была "коммерческой тайной".

Первая сотовая компания – UMC, затем "МТС-Украина", а теперь Vodafone – с 1993 года развивала сеть там, где был наибольший спрос, и это вполне понятно. Поэтому традиционно она "властвует" на востоке страны, тогда как за "Киевстаром" – западные области. В некоторых регионах эту дуополию сумел "разбавить" lifecell.

Косвенным образом установить, кто где "номер один", можно благодаря региональным тарифам.

Там, где какой-то игрок из "большой тройки" чувствует себя лидером – он устанавливал сверхвыгодные расценки на звонки "внутри" своей сети. А вот для исходящих вызовов на "чужие" номера зачастую тарифы были завышены, иногда в несколько раз по сравнению с обычными пакетами, опубликованными на официальных сайтах.

Эксперты их справедливо называли "заградительными".

Спорное нововведение

Мнения экспертов, к которым обратился UBR.ua, разделились. Управляющий партнер консалтинговой компании E&C Group Анатолий Фроленков положительно оценил правительственную инициативу

"Любые открытые данные – это хорошо", – подчеркнул он, отметив, что подобная практика существует и в странах ЕС.

Фроленков напомнил, что ранее Минцифры инициировало проект по развитию оптического интернета в селах. И даже промежуточные итоги позволяют говорить о довольно неплохих результатах по интернетизации небольших населенных пунктов страны.

А вот телеком-эксперт Роман Химич раскритиковал правительственную инициативу, считая, что в Минцифры "проигнорировали ряд общеизвестных фактов".

"Каждый из участников рынка имеет свою особенную историю, шел по уникальному пути, которые неизбежно и весьма существенно отличаются между собой. Исторические различия обуславливают и разные экономические результаты, и значительные региональные диспропорции", – подчеркнул он в комментарии UBR.ua.

Например, "Киевстар" традиционно имеет сильные позиции в западном регионе, жителям которого отлично "зашла" риторика именно "национального" оператора, рассказал телеком-эксперт.

"Располагая наибольшим объемом частотного ресурса, компания, с одной стороны, обслуживала и обслуживает наибольшее количество абонентов. С другой, инвестировала и может инвестировать существенно больше, нежели ее конкуренты", – поделился он своими наблюдениями.

Его основной конкурент, Vodafone, так же традиционно доминирует на востоке. "Компания дважды меняла бренд и главного акционера, каждый раз делая акцент на разных аудиториях", – напомнил Роман Химич.

По его словам, lifecell начинал позже всех, с фокуса на подростковую и молодежную аудиторию.

"В силу известных причин у компании нет возможности сравняться с конкурентами ни в части покрытия, ни в части инвестиций в развитие. Меньше абонентов – меньше доход – меньше инвестиций. Замкнутый круг. Время упущено, догнать конкурентов уже нереально", – констатировал он.

Поэтому, добавляет Химич, бессмысленно ожидать от третьего игрока, что он даже теоретически сможет инвестировать столько же, как первый номер. "lifecell хорош как lifecell, а Vodafone незачем пытаться стать "Киевстар плюс", – отметил телеком-эксперт.

Он убежден, что те данные, которыми предполагает "вооружить потребителей" Минцифры – "бесполезны как инструмент осознанного выбора неподготовленными людьми".

Роман Химич предположил, что идея Минцифры состоит в том, чтобы содействовать выравниванию спроса на услуги всех трех операторов.

"Типа, кто-то зарабатывает больше, чем заслуживает, а кто-то остается недооцененным. Это предполагает, что в идеальных обстоятельствах спрос и доходы должны распределяться поровну, по 33% каждому. Это невозможно, поскольку у операторов разные, неравные условия. Они в принципе, даже теоретически, не могут предлагать идентичный продукт", – убежден телеком-эксперт.

"Двойка" крупнейших операторов мобильной связи на момент написания статьи своих комментариев по поводу правительственного решения редакции UBR.ua не предоставила.