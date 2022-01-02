также в разделеЭкономика
Газовые компании обнародовали месячные тарифы на газ для населения 93
В НБУ рассказали, сколько утилизировали и напечатали банкнот 20
Від уряду чекають ухвалення постанов у сфері земельних відносин на початку 2022 року 10
Минималка, пенсии и налоги: Украинцам рассказали об основных изменениях с 1 января 2022 года 337
Импорт игристых вин в Украину вырос на 44% 15
Производители социально важных продуктов смогут покупать газ по сниженной цене 17
Украина обязала частных газодобытчиков до мая продавать 20% газа на УЭБ 20
Кабмин ввел госрегулирование цен на батон и подсолнечное масло 31
АМКУ оштрафовал Ощадбанк за операции с «Картой киевлянина» 16
В Украине значительно подешевели яблоки 23
АМКУ оштрафовал компании группы Бахматюка на 10 млн 28
Украина продлила спецпошлины на импорт из РФ дизтоплива, сжиженного газа и угля 20
Укрзализныця впервые в истории получила вовремя утвержденный финплан 32
Риски катастрофы национального масштаба: АМКУ оштрафовал «Днипразот» на более 80 млн грн 24
Кабмин хочет зафиксировать цену на газ для хлебопекарей в 25 тыс. грн за тыс. куб. м 12
Шмыгаль рассказал о льготном кредитовании бизнеса 20
НБУ утвердил график работы СЭП и банков на новогодние праздники 1507
Весенняя посевная кампания значительно подорожает 15

В Україні кілька місяців обговорювали підвищення плати за доставку газу. Облгази на власних сайтах опублікували свої розрахунки, які здивували навіть профільну комісію з питань енергетики та комунальних послуг. Наприклад, "Вінницягаз" вирішила, що за кожен куб (а точніше його доставку) замість близько 2 грн. вони мають отримувати понад 4,4 грн.

Але зрештою "хотілки" облгазів задовольнили лише частково. Вони зможуть отримувати за кожен кубометр лише 2,112 грн. Нові ціни діятимуть уже із січня 2022-го, пише businessua.com.

Як змінилися тарифи:

  • "Вінницягаз" – з 2,016 до 2,112 грн. за куб;
  • "Волиньгаз" – з 1,884 до 1,884 грн. за куб;
  • "Дніпрогаз" – з 1,116 до 1,08 грн. за куб;
  • "Дніпропетровськгаз" – з 1,404 до 1,512 грн. за куб;
  • "Криворіжгаз" – з 0,612 до 0,636 грн. за куб;
  • "Донецькоблгаз" – з 1,224 до 1,416 грн. за куб;
  • "Маріупольгаз" – з 1,836 до 1,74 грн. за куб;
  • "Житомиргаз" – з 2,016 до 2,04 грн. за куб;
  • "Коростишівгаз" – з 2,100 до 2,184 грн за куб;
  • "Закарпатгаз" – з 2,136 до 2,388 грн за куб;
  • "Запоріжгаз" – з 1,104 до 1,104 грн за куб;
  • "Мелітопольгаз" – з 2,148 до 2,208 грн за куб;
  • "Івано-Франківськгаз" – з 2,148 до 2,232 грн. за куб;
  • "Тисменицягаз" – з 2,148 до 2,388 грн. за куб;
  • Київгаз – з 0,372 до 0,384 грн за куб;
  • "Київоблгаз" – з 1,740 до 1,752 грн за куб;
  • "Кіровоградгаз" – з 1,920 до 1,788 грн за куб;
  • "Луганськгаз" – з 1,860 до 1,884 грн за куб;
  • "Львівгаз" – з 2,016 до 2,028 грн за куб;
  • ДГХП "Сірка" – з 1,368 до 1,452 грн за куб;
  • "Миколаївгаз" – з 2,148 до 2,388 грн. за куб;
  • "Одесгаз" – з 1,008 до 1,308 грн за куб;
  • "Гадячгаз" – з 1,992 до 2,388 грн за куб;
  • "Лубнигаз" – з 2,148 до 2,388 грн. за куб;
  • "Полтавагаз" – з 2,136 до 2,112 грн. за куб;
  • "Рівнегаз" – з 2,016 до 1,848 грн за куб;
  • "Сумигаз" – з 1,536 до 1,608 грн. за куб;
  • "Тернопільгаз" – з 2,148 до 2,1 грн. за куб;
  • "Тернопільміськгаз" – з 1,056 до 0,96 грн. за куб;
  • "Харківгаз" – із 2,148 до 2,388 грн за куб;
  • "Харківміськгаз" – з 0,42 до 0,516 грн. за куб;
  • "Херсонгаз" – з 2,016 до 1,944 грн за куб;
  • "Хмельницькгаз" – з 1,992 до 1,848 грн. за куб;
  • "Шепетівкагаз" – з 1308 до 1272 грн за куб;
  • "Уманьгаз" – із 2,136 до 2,34 грн за куб;
  • "Черкасигаз" – з 0,648 до 0,684 грн за куб;
  • "Чернівцігаз" – з 2,136 до 2,568 грн за куб;
  • "Чернігівгаз" – з 1,944 до 2,112 грн за куб.

Зазначимо, вартість доставки газу для всіх є індивідуальною. І ціна залежить не лише від тарифу облгазу, а й від обсягів споживання. Для цього обсяг витраченого з жовтня 2020-го по жовтень 2021-го газу ділять на 12. Отриману цифру множать на тариф. Цю суму потрібно платити щомісяця, незалежно від того, скільки блакитного палива ви витратили.

Зазначимо, також зростуть тарифи і в низки водоканалів. Наприклад, у "Київводоканалу" куб подорожчає з 25,38 до 30,384 грн.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

34
Теги