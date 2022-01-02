В Україні кілька місяців обговорювали підвищення плати за доставку газу. Облгази на власних сайтах опублікували свої розрахунки, які здивували навіть профільну комісію з питань енергетики та комунальних послуг. Наприклад, "Вінницягаз" вирішила, що за кожен куб (а точніше його доставку) замість близько 2 грн. вони мають отримувати понад 4,4 грн.

Але зрештою "хотілки" облгазів задовольнили лише частково. Вони зможуть отримувати за кожен кубометр лише 2,112 грн. Нові ціни діятимуть уже із січня 2022-го, пише businessua.com.

Як змінилися тарифи:

"Вінницягаз" – з 2,016 до 2,112 грн. за куб;

"Волиньгаз" – з 1,884 до 1,884 грн. за куб;

"Дніпрогаз" – з 1,116 до 1,08 грн. за куб;

"Дніпропетровськгаз" – з 1,404 до 1,512 грн. за куб;

"Криворіжгаз" – з 0,612 до 0,636 грн. за куб;

"Донецькоблгаз" – з 1,224 до 1,416 грн. за куб;

"Маріупольгаз" – з 1,836 до 1,74 грн. за куб;

"Житомиргаз" – з 2,016 до 2,04 грн. за куб;

"Коростишівгаз" – з 2,100 до 2,184 грн за куб;

"Закарпатгаз" – з 2,136 до 2,388 грн за куб;

"Запоріжгаз" – з 1,104 до 1,104 грн за куб;

"Мелітопольгаз" – з 2,148 до 2,208 грн за куб;

"Івано-Франківськгаз" – з 2,148 до 2,232 грн. за куб;

"Тисменицягаз" – з 2,148 до 2,388 грн. за куб;

Київгаз – з 0,372 до 0,384 грн за куб;

"Київоблгаз" – з 1,740 до 1,752 грн за куб;

"Кіровоградгаз" – з 1,920 до 1,788 грн за куб;

"Луганськгаз" – з 1,860 до 1,884 грн за куб;

"Львівгаз" – з 2,016 до 2,028 грн за куб;

ДГХП "Сірка" – з 1,368 до 1,452 грн за куб;

"Миколаївгаз" – з 2,148 до 2,388 грн. за куб;

"Одесгаз" – з 1,008 до 1,308 грн за куб;

"Гадячгаз" – з 1,992 до 2,388 грн за куб;

"Лубнигаз" – з 2,148 до 2,388 грн. за куб;

"Полтавагаз" – з 2,136 до 2,112 грн. за куб;

"Рівнегаз" – з 2,016 до 1,848 грн за куб;

"Сумигаз" – з 1,536 до 1,608 грн. за куб;

"Тернопільгаз" – з 2,148 до 2,1 грн. за куб;

"Тернопільміськгаз" – з 1,056 до 0,96 грн. за куб;

"Харківгаз" – із 2,148 до 2,388 грн за куб;

"Харківміськгаз" – з 0,42 до 0,516 грн. за куб;

"Херсонгаз" – з 2,016 до 1,944 грн за куб;

"Хмельницькгаз" – з 1,992 до 1,848 грн. за куб;

"Шепетівкагаз" – з 1308 до 1272 грн за куб;

"Уманьгаз" – із 2,136 до 2,34 грн за куб;

"Черкасигаз" – з 0,648 до 0,684 грн за куб;

"Чернівцігаз" – з 2,136 до 2,568 грн за куб;

"Чернігівгаз" – з 1,944 до 2,112 грн за куб.

Зазначимо, вартість доставки газу для всіх є індивідуальною. І ціна залежить не лише від тарифу облгазу, а й від обсягів споживання. Для цього обсяг витраченого з жовтня 2020-го по жовтень 2021-го газу ділять на 12. Отриману цифру множать на тариф. Цю суму потрібно платити щомісяця, незалежно від того, скільки блакитного палива ви витратили.

Зазначимо, також зростуть тарифи і в низки водоканалів. Наприклад, у "Київводоканалу" куб подорожчає з 25,38 до 30,384 грн.