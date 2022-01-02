В Україні кілька місяців обговорювали підвищення плати за доставку газу. Облгази на власних сайтах опублікували свої розрахунки, які здивували навіть профільну комісію з питань енергетики та комунальних послуг. Наприклад, "Вінницягаз" вирішила, що за кожен куб (а точніше його доставку) замість близько 2 грн. вони мають отримувати понад 4,4 грн.
Але зрештою "хотілки" облгазів задовольнили лише частково. Вони зможуть отримувати за кожен кубометр лише 2,112 грн. Нові ціни діятимуть уже із січня 2022-го, пише businessua.com.
Як змінилися тарифи:
- "Вінницягаз" – з 2,016 до 2,112 грн. за куб;
- "Волиньгаз" – з 1,884 до 1,884 грн. за куб;
- "Дніпрогаз" – з 1,116 до 1,08 грн. за куб;
- "Дніпропетровськгаз" – з 1,404 до 1,512 грн. за куб;
- "Криворіжгаз" – з 0,612 до 0,636 грн. за куб;
- "Донецькоблгаз" – з 1,224 до 1,416 грн. за куб;
- "Маріупольгаз" – з 1,836 до 1,74 грн. за куб;
- "Житомиргаз" – з 2,016 до 2,04 грн. за куб;
- "Коростишівгаз" – з 2,100 до 2,184 грн за куб;
- "Закарпатгаз" – з 2,136 до 2,388 грн за куб;
- "Запоріжгаз" – з 1,104 до 1,104 грн за куб;
- "Мелітопольгаз" – з 2,148 до 2,208 грн за куб;
- "Івано-Франківськгаз" – з 2,148 до 2,232 грн. за куб;
- "Тисменицягаз" – з 2,148 до 2,388 грн. за куб;
- Київгаз – з 0,372 до 0,384 грн за куб;
- "Київоблгаз" – з 1,740 до 1,752 грн за куб;
- "Кіровоградгаз" – з 1,920 до 1,788 грн за куб;
- "Луганськгаз" – з 1,860 до 1,884 грн за куб;
- "Львівгаз" – з 2,016 до 2,028 грн за куб;
- ДГХП "Сірка" – з 1,368 до 1,452 грн за куб;
- "Миколаївгаз" – з 2,148 до 2,388 грн. за куб;
- "Одесгаз" – з 1,008 до 1,308 грн за куб;
- "Гадячгаз" – з 1,992 до 2,388 грн за куб;
- "Лубнигаз" – з 2,148 до 2,388 грн. за куб;
- "Полтавагаз" – з 2,136 до 2,112 грн. за куб;
- "Рівнегаз" – з 2,016 до 1,848 грн за куб;
- "Сумигаз" – з 1,536 до 1,608 грн. за куб;
- "Тернопільгаз" – з 2,148 до 2,1 грн. за куб;
- "Тернопільміськгаз" – з 1,056 до 0,96 грн. за куб;
- "Харківгаз" – із 2,148 до 2,388 грн за куб;
- "Харківміськгаз" – з 0,42 до 0,516 грн. за куб;
- "Херсонгаз" – з 2,016 до 1,944 грн за куб;
- "Хмельницькгаз" – з 1,992 до 1,848 грн. за куб;
- "Шепетівкагаз" – з 1308 до 1272 грн за куб;
- "Уманьгаз" – із 2,136 до 2,34 грн за куб;
- "Черкасигаз" – з 0,648 до 0,684 грн за куб;
- "Чернівцігаз" – з 2,136 до 2,568 грн за куб;
- "Чернігівгаз" – з 1,944 до 2,112 грн за куб.
Зазначимо, вартість доставки газу для всіх є індивідуальною. І ціна залежить не лише від тарифу облгазу, а й від обсягів споживання. Для цього обсяг витраченого з жовтня 2020-го по жовтень 2021-го газу ділять на 12. Отриману цифру множать на тариф. Цю суму потрібно платити щомісяця, незалежно від того, скільки блакитного палива ви витратили.
Зазначимо, також зростуть тарифи і в низки водоканалів. Наприклад, у "Київводоканалу" куб подорожчає з 25,38 до 30,384 грн.
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