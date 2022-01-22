Действующая власть не осуществляет нужную подготовку к возможному наступлению России и не информирует население должным образом. Как пишет Главком, об этом в эфире токшоу «Свобода слова Савика Шустера» заявил бывший глава Главного управления разведки Минобороны (ГУР МО) Украины Василий Бурба.

Также он отметил: власти должны объяснить людям, что делать, если в случае предполагаемого наступления России исчезнет мобильная связь.

По мнению бывшего руководителя отечественной военной разведки, во избежание паники и путаницы гражданам необходимо знать, что им следует делать и каким образом действовать в той или иной экстренной ситуации.

«Скажите, пожалуйста, что я как гражданское лицо должен делать, если завтра исчезнет мобильная связь? То есть я как военнослужащий бывший, наверное, буду двигаться в направлении военкомата для того, чтобы получить оружие и защищать Родину», – отметил Бурба.

Экс-разведчик также возмутился тем, что действующая власть не может объяснить украинцам, действительно ли РФ готовит вооруженное наступление или он все-таки не произойдет. При этом нет сомнений в том, что власти достаточно проинформированы о ситуации, поскольку имеют доступ к международным разведывательным данным.

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