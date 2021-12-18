Нафтогаз выступает в Украине "Поставщиком последней надежды" (ПОН), к которому автоматически переводят потребителей, оставшихся без облгаза. Так как на сегодняшний день компания не может гарантировать низкую стоимость газа для клиентов ПОН, было принято решение автоматически перевести бытовых клиентов на новый тариф - уже известный годовой "Фиксированный".

Об этом пишет "Хвиля" со ссылкой на объяснение ГК в ответ на запрос клиента в комментариях в Facebook.

Так как стоимость цены газа для тех, кого перевели на ПОН, ежемесячно формировалась по специальной формуле, утвержденной Кабмином (постановление № 1102 от 25 октября 2021 года), в Украине столкнулись с проблемой: пока обычные клиенты, которые подлючились к Нафтогазу, получают газ по 7,96 грн/куб.м, неожиданно лишенные облгаза и попавшие в затруднительное положение клиенты ПОН должны были платить в разы больше, от 12 до 47 гривен в период с сентября по ноябрь.

В соответствии с подписанием президентом закона №2553 и решением НКРЭКУ от 9 декабря, потребителей ПОН автоматически переводят на тариф "Фиксированный", чтобы обезопасить от скачка цены.

"А клиенты ПОН уже стали клиентами Нафтогаза автоматически", - уточнила Ксения.

В Нафтогазе ответили, что действительно по состоянию на 18 декабря присоединили всех клиентов поставщика последней надежды к годовому тарифу под названием "Фиксированный", неизменная цена которого 7,97 грн/куб.м.

"Газоснабжающая компания «Нефтегаз Украины» присоединила всех бытовых потребителей, получавших газ от поставщика «последней надежды» (ПОН), к годовому тарифному плану «Фиксированный» с одной из самых выгодных цен на рынке — 7,96 грн/куб.м (с НДС) , без стоимости транспортировки). Благодаря решению НКРЭКУ, 445 тысяч клиентов ПОН автоматически перешли в газоснабжающую компанию "Нафтогаз Украины", - говорится в ответе компании.