также в разделеЭкономика
Резиденты Дия City получат специальные условия налогооблажения 12
НБУ не против микрокредитов под 1000% годовых 19
В Украине цена на молочные продукты одна из самых высоких в Европе 20
ГАС Украины в течение 2020-2021 годов выявил нарушений на 167 миллиардов 15
АМКУ підозрює Roshen у зловживанні монопольним становищем на ринку 14
Разумков: В Україні можуть початися перебої з виробництвом хліба 29
ВБ одобрил кредит Украине на реформы 10
В Газпроме объявили о завершении транзита газа через Украину 800
Украина закончит год с самым высоким долларовым ВВП за всю историю 80
Украина может судиться с Польшей из-за сокращения разрешений на автоперевозки 14
Креминь – против вещания телеканала «Дом» на русском по всей Украине 29
Шмыгаль: Проблема с поставкой угля решена 26
Еще два судна с углем из США и Колумбии прибыли в Украину 50
Аукцион по приватизации Электронмаша не состоялся 10
Сенат США зарегистрировал новый проект о санкциях против СП2 и $450 млн для Украины 78
Минфин: Украина до конца года израсходует все $2,7 млрд от МВФ 16
Газпром заявил, что выполнил обязательства по транзитному договору с Украиной 48
Кабмин предоставит субвенцию местным бюджетам для покрытия разницы в тарифах на тепло 17

Нафтогаз выступает в Украине "Поставщиком последней надежды" (ПОН), к которому автоматически переводят потребителей, оставшихся без облгаза. Так как на сегодняшний день компания не может гарантировать низкую стоимость газа для клиентов ПОН, было принято решение автоматически перевести бытовых клиентов на новый тариф - уже известный годовой "Фиксированный".

Об этом пишет "Хвиля" со ссылкой на объяснение ГК в ответ на запрос клиента в комментариях в Facebook.

Так как стоимость цены газа для тех, кого перевели на ПОН, ежемесячно формировалась по специальной формуле, утвержденной Кабмином (постановление № 1102 от 25 октября 2021 года), в Украине столкнулись с проблемой: пока обычные клиенты, которые подлючились к Нафтогазу, получают газ по 7,96 грн/куб.м, неожиданно лишенные облгаза и попавшие в затруднительное положение клиенты ПОН должны были платить в разы больше, от 12 до 47 гривен в период с сентября по ноябрь.

В соответствии с подписанием президентом закона №2553 и решением НКРЭКУ от 9 декабря, потребителей ПОН автоматически переводят на тариф "Фиксированный", чтобы обезопасить от скачка цены.

"А клиенты ПОН уже стали клиентами Нафтогаза автоматически", - уточнила Ксения.

В Нафтогазе ответили, что действительно по состоянию на 18 декабря присоединили всех клиентов поставщика последней надежды к годовому тарифу под названием "Фиксированный", неизменная цена которого 7,97 грн/куб.м.

"Газоснабжающая компания «Нефтегаз Украины» присоединила всех бытовых потребителей, получавших газ от поставщика «последней надежды» (ПОН), к годовому тарифному плану «Фиксированный» с одной из самых выгодных цен на рынке — 7,96 грн/куб.м (с НДС) , без стоимости транспортировки). Благодаря решению НКРЭКУ, 445 тысяч клиентов ПОН автоматически перешли в газоснабжающую компанию "Нафтогаз Украины", - говорится в ответе компании.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
1875 грн.
16
Теги