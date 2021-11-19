также в разделеОбщество
«Схемы»: Руководитель «Авиалиний Антонова» не задекларировал недвижимость в оккупированном Крыму
Ляшко о COVID-19: Украина прошла пик, но есть большой риск новой волны 10
СБУ задержала бывшего боевика «ЛНР», участвовавшего в захвате Луганского аэропорта 9
Покушение на министра агрополитики: заказчика американца арестовали 14
НАБУ завершило расследование в отношении брата судьи Вовка 8
Глава Госказначейства Слюз подставляет президента: она блокирует расчеты по «Большому строительству» 28
СБУ разоблачила военного, собиравшего данные о ракетных арсеналах 12
Глава МВД: Россия может целенаправленно пропустить мигрантов в Украину через Беларусь 15
Директор госпредприятия НААН Украины погорел на взятке в $50 тысяч 15
Святослав Литошко может возглавить Госпотребслужбу Одесской области. Ранее его обвиняли в рейдерстве и коррупции 17
ГБР расследует утечку документов о деятельности спецслужб по делу «вагнеровцев» 27
Суд арестовал лидера «антивакцинаторов», назначив залог в 1 млн 73
ДТП в Харькове: следователи открыли дело в отношении родителей 16-летнего водителя 14
Леросу избрали меру пресечения 29
В Украине – 20500 новых случаев COVID-19 за сутки 17
В МВД рассказали, как гражданин США «заказал» министра Лещенко 76
18 ноября. Картина дня 23
Шон Пенн посетил зону ООС: хочет снять кино об Украине 26

Министерство здравоохранения не распространяет в социальных сетях информацию о выплате денег за прививку против COVID-19. 

Официальный механизм того, как будет реализоваться программа по предоставлению 1 тыс. гривен гражданам, прошедшим полный курс вакцинации против COVID-19, скоро будет представлен. Об этом сообщила замминистра здравоохранения Мария Карчевич, передает Укринформ.

«Хочу прокомментировать еще один инцидент, который разгоняют сейчас в социальных сетях. Под видом Минздрава в отдельных группах публикуют сообщения с якобы официальной информацией о том, как получить 1000 грн за прививку от COVID-19. Эта информация не является официальной. Мы пока не знаем, кто ее распространяет и в каких целях. Хочу официально сообщить, что конкретный механизм выплаты будет представлен официально в скором времени», - сказала Карчевич.

Как сообщал ForUm, 15 ноября президент Владимир Зеленский пообещал всем украинцам, получившим две вакцины от коронавируса, по одной тысяче гривен.

«Каждый, получивший две вакцины, сможет получить 1 тыс. грн. Быстро и удобно – то есть через приложение «Дия». За эти деньги можно будет приобрести абонемент в спортзал или фитнес-клуб, посетить кинотеатр, театр, музей, концертный зал или выставочный центр или купить билеты для путешествий внутри страны», - сказал Зеленский.

По словам президента, программа стартует 19 декабря. До конца года на нее будет выделено около 3 млрд грн, столько же - в начале 2022 года.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

0
Теги