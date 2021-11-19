Министерство здравоохранения не распространяет в социальных сетях информацию о выплате денег за прививку против COVID-19.

Официальный механизм того, как будет реализоваться программа по предоставлению 1 тыс. гривен гражданам, прошедшим полный курс вакцинации против COVID-19, скоро будет представлен. Об этом сообщила замминистра здравоохранения Мария Карчевич, передает Укринформ.

«Хочу прокомментировать еще один инцидент, который разгоняют сейчас в социальных сетях. Под видом Минздрава в отдельных группах публикуют сообщения с якобы официальной информацией о том, как получить 1000 грн за прививку от COVID-19. Эта информация не является официальной. Мы пока не знаем, кто ее распространяет и в каких целях. Хочу официально сообщить, что конкретный механизм выплаты будет представлен официально в скором времени», - сказала Карчевич.

Как сообщал ForUm, 15 ноября президент Владимир Зеленский пообещал всем украинцам, получившим две вакцины от коронавируса, по одной тысяче гривен.

«Каждый, получивший две вакцины, сможет получить 1 тыс. грн. Быстро и удобно – то есть через приложение «Дия». За эти деньги можно будет приобрести абонемент в спортзал или фитнес-клуб, посетить кинотеатр, театр, музей, концертный зал или выставочный центр или купить билеты для путешествий внутри страны», - сказал Зеленский.

По словам президента, программа стартует 19 декабря. До конца года на нее будет выделено около 3 млрд грн, столько же - в начале 2022 года.