Ни одного километра государственной границы с Республикой Беларусь за последние 30 лет Независимости Украины ни одним предыдущим президентом и ни одним руководителем соответствующей службы не было должным образом обустроено.

Об этом министр внутренних дел Денис Монастырский заявил во время часа вопросов к правительству в парламенте, передает Укринформ.

«В течение прошедших 30 лет с Республикой Беларусь не было построено ни одного километра госграницы. А если мы говорим о (построении государственной границы – ред.) после начала вооруженной агрессии РФ, и именно (границы, – ред.) с РФ, то было построено несколько десятков километров проекта, который имеет известное название («Стена» – ред.)», – сообщил Монастырский.

Он отметил, что нынешний подход МВД состоит в том, чтобы наконец были выделены надлежащие средства и чтобы была построена необходимая граница по всей протяженности украинско-российского и украинско-белорусского участков границы, уже в течение следующих двух лет.

«И я думаю, что вместе, объединенными усилиями это возможно сделать», - отметил глава МВД.

Со своей стороны заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что Минобороны примет участие в операции по усилению охраны государственной границы. «В настоящее время будут проведены тренировка, учение территориальной обороны», - сообщила она.

Как сообщал ForUm, для охраны государственной границы с Республикой Беларусь дополнительно будет привлечено около 8,5 тысячи военнослужащих и полицейских.

Ситуация на границе Польши и Беларуси осложнилась в минувший понедельник. Утром 8 ноября начали появляться видеозаписи с большой группой мигрантов, направляющихся к польской границе. К вечеру мигранты обустроили лагерь рядом с границей. В Польше говорят, что в непосредственной близости от границы могут находиться 2-3 тысячи человек.

Польские официальные лица назвали происходящее самым сложным моментом с начала кризиса на границе.