Контрразведка СБУ предотвратила возможность передачи тайных оборонных сведений представителям спецслужб РФ. В ходе оперативных действий разоблачен один из командиров воинской части Западного региона, скрыто собиравший секретные данные об арсеналах ракетного вооружения на территории Украины, сообщил пресс-центр ведомства.

Во время обысков по месту жительства военнослужащего изъят ноутбук и флешноситель, на которых он незаконно накапливал материалы гостайны.

Среди выявленных сведений – закрытая информация о более десятке баз хранения ракет и боеприпасов Вооруженных сил Украины, секретные данные о схемах дислокации и организационно-штатных структурах арсеналов вооружения, а также об укомплектованности соответствующих подразделений личным составом и техникой.

В настоящее время проверяется причастность злоумышленника к разведывательно-взрывной деятельности спецслужб РФ против государственной безопасности нашей страны.

В рамках уголовного производства, начатого следователями СБУ по ч. 1 ст. 422 (разглашение сведений военного характера, составляющих государственную тайну, или потеря документов или материалов, содержащих такие сведения) Уголовного кодекса Украины, продолжается досудебное расследование для установления всех обстоятельств противоправной деятельности.

Решается вопрос о сообщении злоумышленнику о подозрении и избрании судом меры пресечения.

Разоблачение правонарушения осуществлялось при процессуальном руководстве Ивано-Франковской областной прокуратуры.