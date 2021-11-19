также в разделеОбщество
Минздрав предупреждает о фейке по тысяче за вакцинацию
Ляшко о COVID-19: Украина прошла пик, но есть большой риск новой волны 10
СБУ задержала бывшего боевика «ЛНР», участвовавшего в захвате Луганского аэропорта 9
Покушение на министра агрополитики: заказчика американца арестовали 14
НАБУ завершило расследование в отношении брата судьи Вовка 8
Глава Госказначейства Слюз подставляет президента: она блокирует расчеты по «Большому строительству» 28
Глава МВД: Россия может целенаправленно пропустить мигрантов в Украину через Беларусь 15
Директор госпредприятия НААН Украины погорел на взятке в $50 тысяч 15
Святослав Литошко может возглавить Госпотребслужбу Одесской области. Ранее его обвиняли в рейдерстве и коррупции 17
ГБР расследует утечку документов о деятельности спецслужб по делу «вагнеровцев» 27
Суд арестовал лидера «антивакцинаторов», назначив залог в 1 млн 73
ДТП в Харькове: следователи открыли дело в отношении родителей 16-летнего водителя 14
Леросу избрали меру пресечения 29
В Украине – 20500 новых случаев COVID-19 за сутки 17
В МВД рассказали, как гражданин США «заказал» министра Лещенко 76
18 ноября. Картина дня 23
Шон Пенн посетил зону ООС: хочет снять кино об Украине 26
В Украине подвянут морозы и пройдут дожди 17

Контрразведка СБУ предотвратила возможность передачи тайных оборонных сведений представителям спецслужб РФ. В ходе оперативных действий разоблачен один из командиров воинской части Западного региона, скрыто собиравший секретные данные об арсеналах ракетного вооружения на территории Украины, сообщил пресс-центр ведомства.

Во время обысков по месту жительства военнослужащего изъят ноутбук и флешноситель, на которых он незаконно накапливал материалы гостайны.

Среди выявленных сведений – закрытая информация о более десятке баз хранения ракет и боеприпасов Вооруженных сил Украины, секретные данные о схемах дислокации и организационно-штатных структурах арсеналов вооружения, а также об укомплектованности соответствующих подразделений личным составом и техникой.

В настоящее время проверяется причастность злоумышленника к разведывательно-взрывной деятельности спецслужб РФ против государственной безопасности нашей страны.

В рамках уголовного производства, начатого следователями СБУ по ч. 1 ст. 422 (разглашение сведений военного характера, составляющих государственную тайну, или потеря документов или материалов, содержащих такие сведения) Уголовного кодекса Украины, продолжается досудебное расследование для установления всех обстоятельств противоправной деятельности.

Решается вопрос о сообщении злоумышленнику о подозрении и избрании судом меры пресечения.

Разоблачение правонарушения осуществлялось при процессуальном руководстве Ивано-Франковской областной прокуратуры.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

12
Теги