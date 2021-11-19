Президент Владимир Зеленский временно возложил обязанности главы Закарпатской областной государственной администрации на Петра Добромильского.
Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.
До этого Добромильский был заместителем главы облгосадминистрации.
17 ноября Кабинет министров согласовал увольнение главы Закарпатской области Анатолия Полоскова, а 18 ноября он написал заявление на увольнение. Вместе с ним заявления написали первый заместитель главы ОГА и два заместителя из четырех.
Правительство согласовало назначение руководителем Закарпатской ОГА директора винодельческой компании «Шато Чизай» Анатолия Полоскова в ноябре 2020 года.
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