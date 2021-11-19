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Глава Закарпатской облгосадминистрации Анатолий Полосков вместе со своими заместителями написал заявление об отставке.

«Изменения в жизни каждого из нас неизбежны. Главное – мы являемся и остаемся командой и единомышленниками. Поэтому все вместе мы написали заявления об увольнении», - написал он в Facebook.

Политик считает, что многое успели сделать и реализовать, дали старт новым мощным проектам, которые должны быть завершены в течение 2022-2023 годов.

17 ноября увольнение Полоскова с должности уже согласовал Кабинет Министров. Это произошло после того, как представителя «Слуги народа» Алексея Петрова сняли с должности главы Закарпатского облсовета, а на его место выдвинули депутата от фракции «Родное Закарпатье» Владимира Чубирко. 
ForUm

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