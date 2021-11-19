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Следователи Главного следственного управления Государственного бюро расследований проверяют источники утечки документов о деятельности спецслужб.

В сети интернет 18 ноября 2021 г. опубликованы документы, содержащие сведения о планировании и выполнении Главным управлением разведки Министерства обороны Украины и Службой безопасности Украины мероприятий, связанных с организацией задержания на территории Украины боевиков ЧВК «Вагнер», сообщила пресс-служба бюро.

«В рамках открытого уголовного производства будет проведена проверка подлинности этих документов, а также установлены военнослужащие, которые имели доступ к этим документам и могут быть причастны к их утечке», - говорится в сообщении.

Производство открыто по ч. 1 ст. 328 УК Украины (разглашение сведений, составляющих государственную тайну, лицом, которому эти сведения были доверены или стали известны в связи с исполнением служебных обязанностей, при отсутствии признаков государственной измены или шпионажа).

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет или без такого.

18 ноября журналистка Янина Соколова обнародовала документы, подтверждающие подготовку в Украине спецоперации «Авеню» по задержанию наемников ЧВК «Вагнер» и тот факт, что ее финальный этап был перенесен по решению высшего военно-политического руководства.

Журналистка заявила, что документы ей «подбросили на флешке у рабочего офиса несколько дней назад». Она и ее коллеги считают их оригинальными, потому обнародовали.

Как сообщал ForUm, 17 ноября международная группа журналистов-расследователей Bellingcat опубликовала расследование о спецоперации по задержанию боевиков российской частной военной компании Вагнера, в котором анализирует обстоятельства и причины ее срыва. В частности, в материале говорится о том, что руководитель ОП Андрей Ермак предлагал отсрочить спецоперацию на неделю в связи с достижением договоренностей о прекращении огня на востоке Украины.
ForUm

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