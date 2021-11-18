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Относительное большинство украинцев (21,3%) назвали Владимира Гройсмана лучшим премьер-министром с 2005 года, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).

На втором месте Николай Азаров, которого лучшим премьером назвали 13,5% респондентов, в замыкает тройку лидер Всеукраинского объединения «Батькивщина»  Юлия Тимошенко (13,4%).

Действующий премьер-министр Денис Шмыгаль имеет 5,1% голосов поддержки респондентов, а замыкает рейтинг Алексей Гончарук (1%).

По мнению украинцев, лучше всего бы с социально-экономической ситуацией, которая сложилась сейчас в Украине, справились бы Гройсман (23,9% голосов респондентов), второе – Тимошенко (18,1%), третье – Арсений Яценюк (13%).

Способность действующего председателя правительства Шмыгаля справиться со сложившейся сейчас в Украине социально-экономической ситуацией одобрительно оценивают 5,9% опрошенных украинцев. Затруднились ответить на вопрос 16,9%.
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