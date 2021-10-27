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Аукцион по приватизации АО «Первый киевский машиностроительный завод» (завод «Большевик») успешно завершен с победной ставкой в ​​размере 1 429 017 000 гривен, сообщила пресс-служба ФГИ.

В открытых конкурентных торгах за право собственности на этот объект крупной приватизации боролись три участника, которые повысили стоимость объекта со стартовых 1,389 млрд грн на 40 млн грн.

После победы в торгах победителя поздравил глава Фонда государственного имущества Украины Дмитрий Сенниченко, после чего победитель должен завершить подписание всех предусмотренных законодательством документов.

На месте полуразрушенного предприятия инвестор имеет возможность воплотить в жизнь успешный бизнес-проект, который обеспечит инвестиции в экономику Украины, налоговые поступления в бюджет и новые рабочие места.

Аукцион, который продлился около 10 минут, прошел в один раунд, в ходе которого участник 3 предложил цену в 1,409 млрд грн, а участник 1, которым выступило ООО «Дженерал Коммерс», предложил 1,429 млрд грн. 

В ходе аукциона цена поднялась на 40 млн грн.

Участником №2 выступило ООО «Инвест Новация», участником №3 ООО «ДК Каскад».

ООО «Дженерал Коммерс» зарегистрировано в Киеве в 2018 году, уставный капитал -4,1 тыс. грн. Руководитель – Игорь Хижняк.

 
ForUm

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