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В среду, 17 ноября, в пункте пропуска «Киев (Жуляны)» пограничники обнаружили россиянку, которая летом текущего года незаконно посещала АР Крым.

Как сообщает ГПСУ, иностранка прилетела в Украину рейсом из Варшавы.

Во время проведения дополнительных контрольных мероприятий, применяемых к гражданам стран миграционного риска, в том числе РФ, выяснилось, что путешественница – нарушительница украинского законодательства.

Так, пограничники установили, что в августе-сентябре этого года 22-летняя москвичка, которая является блогером, незаконно посетила Крым. На территорию временно оккупированного полуострова она въезжала на автомобиле через незаконно построенный мост через Керченский пролив.

За нарушение украинского законодательства пограничники оформили в отношении россиянки админпротокол. Также блогеры запретили въезд в Украину на 3 года и предупредили, что если в течение этого времени постарается попасть на территорию нашей страны, срок запрета будет увеличен до 10 лет.

По данным СМИ, указанное лицо – Алена Вотинцева.
ForUm

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