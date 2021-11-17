Подразделения быстрого реагирования Нацгвардии направились на запад для защиты границ Украины.

«Наши подразделения отправились на мероприятие, чтобы защитить рубежи нашего государства. Работаем вместе с пограничниками и сделаем все, чтобы украинские границы оставались нетронутыми», - сообщила Бригада быстрого реагирования Национальной гвардии Украины.

Отмечается, что на данный момент ситуация контролируемая.

Как сообщал ForUm, для охраны государственной границы с Республикой Беларусь дополнительно будет привлечено около 8,5 тысячи военнослужащих и полицейских.

Ситуация на границе Польши и Беларуси осложнилась в минувший понедельник. Утром 8 ноября начали появляться видеозаписи с большой группой мигрантов, направляющихся к польской границе. К вечеру мигранты обустроили лагерь рядом с границей.

Польские официальные лица назвали происходящее самым сложным моментом с начала кризиса на границе.