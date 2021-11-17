Глава партии «Слуга народа» Елена Шуляк предложила создать в партии Дисциплинарную комиссию для реагирования на скандалы с нардепами.

«Надеюсь, следующий съезд утвердит ее создание. Будем рассматривать и принимать решение по заключению этой комиссии. В частности, это может быть решение об исключении из партии и фракции. Решения будут приниматься персонально, в каждом конкретном случае. Но будет жестко!» - приводит слова Шуляк пресс-служба политсилы.

«Что касается конфликтных ситуаций в местных властях – сейчас после партийного съезда состоятся отчеты местных депутатов (этого требует закон), а также отчеты председателей областных организаций за год работы. Во время этого процесса увидим, какие противоречия и как их решать», - сказала политик.