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Суд в германском городе Грайфсвальд отклонил иск природоохранной организации DUH по «Северному потоку 2», сообщила пресс-служба суда.

«Высший административный суд в Грайфсвальде сегодняшним приговором отклонил иск DUH против горного ведомства в Штральзунде», - цитирует сообщение российский Интерфакс.

Экологи основывали свою жалобу на американском исследовании, которое говорило об опасности выбросов метана при транспортировке газа.

Суд в ходе устных слушаний решил, что жалоба «частично не обоснована» и что газопровод уже прошел проверку на техническое соответствие мерам безопасности в сфере газонепроницаемости.

Напомним, морской газопровод «Северный поток 2» мощностью 55 млрд куб. м газа в год проходит от компрессорной станции «Славянская» в Кингисеппском районе Ленинградской области до балтийского побережья Германии. Укладка первой нитки завершилась в июне, второй - в сентябре. Первая нитка газопровода уже полностью заполнена газом и готова к работе.

16 ноября Федеральное сетевое агентство Германии временно приостановило процедуру сертификации «Северного потока 2» до завершения создания дочерней компании швейцарской Nord Stream 2 AG для эксплуатации национального участка магистрали и передачи ей основных активов и кадровых ресурсов. 
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