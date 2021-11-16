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Вчера, 15 ноября, на дороге Киев-Одесса около 10:30 произошло ДТП, одним из участников которого был народный депутат от «Слуги народа» Алексей Ковалев, сообщила спикер партии Юлия Палийчук.

Инцидент произошел в месте разворота встречного транспорта.

«Народный депутат двигался по главной дороге и имел преимущество в движении, но не исключает, что мог допустить нарушение ПДД, за что готов понести ответственность. На место были вызваны представители правоохранительных органов. К счастью, в этом инциденте пострадал только металл», - сообщила она.

Ковалев обратился в Белоцерковскую больницу, где ему были диагностированы незначительные травмы. Также он по собственной инициативе сдал все необходимые анализы на содержание в организме запрещенных веществ, чтобы снять в дальнейшем любые манипуляции этого инцидента. Результаты показали, что алкоголя или наркотических веществ в крови депутата не обнаружено.

В настоящее время конфликт между водителями отсутствует, обе стороны ДТП не имеют претензий друг к другу.

Относительно автомобиля, в котором находился Ковалев, он находится в пользовании народного депутата. Информация об этом будет указана им в декларации о доходах за 2021 год, которая согласно требованиям закона подается в первой половине следующего года.
ForUm

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