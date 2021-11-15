Генпрокурор Ирина Венедиктова удивлена высказываниями журналистки «Кyiv Post» Анны Миронюк о давлении на издание.

«Увидев высказывание журналистки «Кyiv Post» Анны Миронюк, сказать, что я была удивлена ​​– не сказать ничего. Я бы удивилась больше только, если бы кто-то предположил, что Офис генпрокурора зарегистрировал производство по деятельности NASA и тем самым сорвал полет космонавтов на Луну», - написала она в Facebook.

Венедиктова отметила, что постоянно общается с большим количеством журналистов, «хорошо знающих ее методы работы и ни разу в жизни ни от кого не слышала даже намека на подобные претензии».

«Во-вторых, я не знакома с господином Аднаном Киваном, ни разу не встречалась, никогда в жизни ни один из его возможных переговорщиков не искал со мной встречи для решения каких-либо вопросов», - заявила она.

Венедиктова поблагодарила Кyiv Post за предоставленную возможность высказываться на страницах СМИ. «У меня сложились прекрасные конструктивные отношения с его главным редактором Брайаном Боннером. Это профессиональный человек, умеющий анализировать материал и корректный в общении», - отметила она.

Генпрокурор заявила, что заслушает дела, так или иначе связанные с деятельностью владельца издания Кyiv Post Аднана Кивана.

«Посмотрю лично на то, когда, кем и как эти производства зарегистрированы, а после этого готова пригласить представителей издания на честный и откровенный разговор.

Я покажу вам эти дела (если они есть, конечно) и мы с вами вместе оценим целесообразность их открытия, расследования или, наконец, закрытия», - пообещала она.

«Не нужно решать свои проблемы за мой счет. Это не очень справедливо.

Подавать в суд иск по защите чести и достоинства не буду – искренне верю, что журналист издания просто ошиблась, воспользовавшись чужими и непроверенными слухами, а так иногда бывает. Если хотите разобраться, давайте разберемся», - резюмировала генпрокурор.

Напомним, журналистка Kyiv Post Анна Миронюк заявила, что на издание давили генеральный прокурор Ирина Венедиктова и депутаты от «Слуги народа».