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Совет ЕС на уровне министров иностранных дел согласился на начало подготовки юридических параметров для санкций против ЧВК «Вагнер», заявил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан.

«Есть общее желание подготовить юридические рамки для санкций, которые будут приняты против «Вагнера», - сказал он журналистам в Брюсселе, передает Интерфакс.

Ле Дриан пояснил, что меры коснутся, как ожидается, как саму компанию, так и тех, кто с ней сотрудничает.

Французский министр пояснил, что такое решение принято по итогам обсуждения главами МИД стран ЕС ситуации в Мали. Ранее в СМИ появилась информация, что власти этой африканской страны рассматривают возможность сотрудничества с ЧВК «Вагнер».

По словам министра, ЧВК «Вагнер» занимается «дестабилизацией в стране, действуя от лица своих клиентов».

В сентябре Ле Дриан во время переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым предупредил о потенциальных серьезных последствиях, если ЧВК «Вагнер» начнет работать в Мали.
ForUm

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