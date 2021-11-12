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За сутки 11 ноября в Украине зафиксировано 24 058 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, сообщила пресс-служба Минздрава.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализировано – 4 318 человек;
  • летальных исходов – 750;
  • выздоровело – 21 941 человек.

За все время пандемии в Украине:

  • заболело – 3 179 577 человек;
  • выздоровели – 2 594 679 человек;
  • летальных исходов – 75 607;
  • проведено ПЦР-тестирование – 15 128 821.

С начала вакцинальной кампании привито 11 986 077 человек, из них получили одну дозу – 11 986 075 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 8 422 334 человека (из них два человека получили одну дозу за границей). В общей сложности проведено 20 408 409 прививок.

91,1% госпитализированных из COVID-19 на прошлой неделе – невакцинированы.

Напомним, за сутки 10 ноября в Украине зафиксировано 24 747 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.
ForUm

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