За сутки 11 ноября в Украине зафиксировано 24 058 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, сообщила пресс-служба Минздрава.
Также за минувшие сутки:
- госпитализировано – 4 318 человек;
- летальных исходов – 750;
- выздоровело – 21 941 человек.
За все время пандемии в Украине:
- заболело – 3 179 577 человек;
- выздоровели – 2 594 679 человек;
- летальных исходов – 75 607;
- проведено ПЦР-тестирование – 15 128 821.
С начала вакцинальной кампании привито 11 986 077 человек, из них получили одну дозу – 11 986 075 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 8 422 334 человека (из них два человека получили одну дозу за границей). В общей сложности проведено 20 408 409 прививок.
91,1% госпитализированных из COVID-19 на прошлой неделе – невакцинированы.
Напомним, за сутки 10 ноября в Украине зафиксировано 24 747 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.
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